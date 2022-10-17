Кулеба із бомбосховища закликав ЄС до нових санкцій та попросив системи ППО

Україна просить ЄС надати більше систем протиповітряної оборони та закликає запровадити санкції проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника МЗС України Дмитра Кулеби.

Кулеба попросив надати Україні більше систем ППО та боєприпасів. Також міністра закликав запровадити санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників.

"Я, мабуть, перший міністр закордонних справ, який звернувся до засідання ради міністрів закордонних справ ЄС із бомбосховища через сирену повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Вранці 17 жовтня російські війська атакували Київ дронами-камікадзе "Shahed-136", закупленими у Ірану. Вибухи було чути у Шевченківському районі міста. Один із дронів потрапив до житлового будинку. На даний момент відомо про трьох загиблих, 4 поранених та 19 врятованих в результаті атаки.

Представник МЗС країни Насер Канаані заявив, що Тегеран не передавав Москві БПЛА, а "новини, що публікуються, мають політичні амбіції і поширюються західними джерелами".

Тим часом міністри закордонних справ Європейського союзу закликали до нових санкцій проти Ірану, якщо буде доведено причетність Тегерана до війни Росії проти України.

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