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Кулеба об инциденте с флагом в парламенте Словакии: найдем возможность ответить

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Киев, Среда 09 февраля 2022 17:47
Кулеба об инциденте с флагом в парламенте Словакии: найдем возможность ответить Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент в парламенте Словакии, когда депутат облил флаг Украины водой. По его словам, Украина найдет как ответить на поступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Любое неуважительное с государственной символикой Украины является категорически недопустимым. И поэтому я, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", - заявил он.

Кулеба добавил, что депутат словацкого парламента пока не извинился за свой поступок.

"Но мы такие вещи не забываем… И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких неуважительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", - заявил министр.

Напомним, ранее на заседании парламента Словакии депутат Андрей Медвецки облил водой украинский флаг.

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Словакия Дмитрий Кулеба
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