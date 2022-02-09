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Кулеба про інцидент з прапором у парламенті Словаччини: знайдемо можливість відповісти

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Київ, Середа 09 лютого 2022 17:47
Кулеба про інцидент з прапором у парламенті Словаччини: знайдемо можливість відповісти Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент у парламенті Словаччини, коли депутат облив прапор України водою. За його словами, Україна знайде як відповісти на вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Будь-яке неповажне з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила", - заявив він.

Кулеба додав, що депутат словацького парламенту поки не вибачився за свій вчинок.

"Але ми такі речі не забуваємо... і хоча ми люди не злопам'ятні, ми не прощаємо таких неповажних кроків. Ми знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо людина не принесе вибачення", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше на засіданні парламенту Словаччини депутат Андрій Медвецкі облив водою український прапор.

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Словаччина Дмитро Кулеба
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