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Кулеба инициировал срочный разговор с Лавровым из-за обострения на Донбассе

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым из-за сегодняшнего обострения на Донбассе. Украинская сторона хочет обсудить пути выхода из сложившейся ситуации.

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Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Сегодняшние обстрелы на Донбассе глава украинского ведомства назвал попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования.

"Украина выступает за безусловное и неукоснительное соблюдение режима прекращения огня. Путь к миру и деоккупации наших территорий тернистый, но начинается он именно тогда, когда молчит оружие", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что украинская сторона уже задействовала координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня на Донбассе, а также проинформировала Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Напомним, сегодня вблизи Красногоровки пророссийские боевики из гранатомета обстреляли позиции Объединенных сил, ранив при этом украинского военного.

Позже оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия по защитникам Причепиловки, в результате чего погиб военнослужащий Объединенных сил.

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Новости Украины ДонбассДмитрий КулебаЛавров