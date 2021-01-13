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Кулеба об иммунных паспортах: пока это лишь теоретическая дискуссия

Киев, Среда 13 января 2021 10:19
Кулеба об иммунных паспортах: пока это лишь теоретическая дискуссия
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что введение иммунных паспортов является только теоретической дискуссией. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что, как только эмоции утихнут, будут найдены цивилизованные решения.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По его словам, справки с отрицательными результатами тестов уже в прошлом году требовались на въезде в ряд стран.

"Относительно каких-то дополнительных паспортов - пока все это лишь теоретическая дискуссия, в значительной степени управляемая в публичном пространстве нормальными для периода пандемии массовыми эмоциями. Убежден, будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий", - считает он.

Напомним, генеральный директор авиакомпании Qantas Алан Джойс заявил, что его компания рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен ввести сертификат о вакцинации против коронавируса.

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