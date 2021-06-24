Кулеба об идее саммита ЕС и России: опасное отклонение от политики санкций

По его словам, на встрече с представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем в рамках визита в Брюссель министров иностранных дел Ассоциированного трио он донес обеспокоенность в отношении информации о планах возобновить саммиты между Россией и ЕС.

"Инициатива возобновить саммит с Россией без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от политики санкций ЕС. Это может только подорвать политику непризнания и эффективность режима санкций и, что еще более опасно, отбить охоту у России имплементировать минские соглашения", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что саммиты между ЕС и Россией были заморожены в 2014 году на фоне российской агрессии против Украины.

Отметим, вчера газета Financial Times заявила, что немецкий канцлер Ангела Меркель предложила пригласить президента России Владимира Путина на саммит ЕС, а французский президент Эммануэль Макрон ее поддержал.