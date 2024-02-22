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Кулеба і Боррель: підтримка України - не "прозахідна" позиція, а заперечення терору

Четвер 22 лютого 2024 16:08
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Кулеба і Боррель: підтримка України - не "прозахідна" позиція, а заперечення терору Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба та голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський
Експерт: Жозеп Боррель, Дмитро Кулеба

Допомога Україні у війні з російськими окупантами є не "прозахідною" позицією. Вона демонструє неприйняття терору.

Про це у колонці для РБК-Україна написали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель.

За словами Кулеби та Борреля, війна та її наслідки стосуються не лише України, а й усього світу. Оскільки якщо РФ здобуде перемогу, це стане ознакою того, що "право на боці сильного". Тому інші диктатури зможуть наслідувати приклад Москви.

"Зрештою, ця війна не про "Захід проти інших". Підтримка України не є "прозахідною". Йдеться про заперечення війни та терору. Йдеться про відстоювання принципу міжнародних відносин, заснованих на взаємоповазі, та підтримці права українців на безпеку та свободу", - наголосили вони.

Український міністр та голова дипломатії ЄС додали, що Україна та ЄС поділяють погляд на міжнародні відносини у XXI столітті - він повністю суперечить погляду країни-агресора. Бачення нашої країни та блоку ґрунтується на міжнародному праві, повазі та взаємній вигоді.

Вигода допомоги Україні

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що країнам Заходу вигідніше надавати нашій країні допомогу зараз, ніж у майбутньому.

Таким чином, західні політики зможуть уникнути кризи в майбутньому через призупинення підтримки.

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