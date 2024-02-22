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Кулеба и Боррель: поддержка Украины - не "прозападная" позиция, а неприятие террора

Четверг 22 февраля 2024 16:08
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Кулеба и Боррель: поддержка Украины - не "прозападная" позиция, а неприятие террора Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский
Эксперт: Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба

Помощь Украине в войне с российскими оккупантами является не "прозападной" позицией. Она демонстрирует неприятие террора.

Об этом в колонке для РБК-Украина написали министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

По словам Кулебы и Борреля, война и ее последствия касаются не только Украины, но и всего мира. Поскольку если РФ одержит победу, то это станет признаком того, что "право на стороне сильного". Поэтому другие диктатуры смогут последовать примеру Москвы.

"В конце концов, эта война не про "Запад против остальных". Поддержка Украины не является "прозападной". Речь идет о неприятии войны и террора. Речь идет об отстаивании принципа международных отношений, основанных на взаимоуважении, и поддержке права украинцев на безопасность и свободу", - подчеркнули они.

Украинский министр и глава дипломатии ЕС добавили, что Украина и ЕС разделяют взгляд на международные отношения в XXI веке - он полностью противоречит взгляду страны-агрессора. Видение нашей страны и блока основано на международном праве, уважении и взаимной выгоде.

Выгода помощи Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что странам Запада выгоднее предоставлять нашей стране помощь сейчас, чем в будущем.

Таким образом западные политики смогут избежать кризиса в будущем из-за приостановления поддержки.

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