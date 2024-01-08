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Заходу вигідніше надати допомогу Україні зараз, ніж у майбутньому, - Кулеба

Понеділок 08 січня 2024 17:55
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Заходу вигідніше надати допомогу Україні зараз, ніж у майбутньому, - Кулеба Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук, Мілан Лєліч

Країнам Заходу вигідніше надати допомогу Україні зараз, ніж у майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.

"Якщо підтримку буде призупинено, Росія може досягти успіху і прорвати лінію фронту. Тоді доведеться відновити підтримку, оскільки буде дуже сильна суспільна реакція на користь підтримки України", - заявив він.

Кулеба підкреслив, що ті самі політики, які ухвалили рішення зупинити підтримку України, ухвалять рішення її надати, але в екстремальних обставинах.

"Тому навіть із суто реалістичної політичної перспективи є більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому", - заявив він.

Коментуючи затримку з наданням допомоги від Євросоюзу через позицію Угорщини, очільник МЗС зазначив, що серед решти 26 країн-членів ЄС є чітке розуміння, що допомогу Україні буде надано в тій чи іншій формі, а відтермінування було взято (до 1 лютого, коли відбудеться позачерговий саміт Євроради щодо цього питання, - ред.), аби спробувати все-таки досягти консенсусного рішення.

Допомога Україні

У грудні виникли складнощі зі схваленням пакета допомоги Україні на 60 млрд доларів у Конгресі США, а також пакета Євросоюзу на 2024-2027 роки на 50 млрд євро.

Сенат планує розглянути пакет допомоги Україні у січні. ЄС повернеться до питання допомоги у лютому після того, як пакет заблокувала Угорщина.

Раніше глава НБУ Андрій Пишний заявляв, що у грудні реалізувалися ризики ритмічності надходжень допомоги України.

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