Кулеба: мы хотим честного ответа от НАТО на вопрос "когда?"

Как сказал Кулеба, Украина хочет услышать честный ответ. Если проблема в том, что государства НАТО не хотят провоцировать Россию, подчеркнул министр, то не нужно оправдывать затягивание со вступлением Украины нехваткой реформ.

"Наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за нехватки реформ", - сказал он.

Глава украинского МИД отметил, что Украина уже осуществила много реформ в секторе обороны и безопасности и готова продолжить внедрение новых реформ.

"Мы готовы продолжить и мы продолжим, не только из-за НАТО, но и из-за наших личных интересов безопасности. Но мы хотим честного ответа вместо ответа на вопрос "когда". Мы понимаем, что членство в НАТО - это не дата в календаре, которую можно выделить красным. Но мы сделали достаточно, чтобы заслужить следующий шаг в нашей евроатлантической интеграции", - подчеркнул Кулеба.