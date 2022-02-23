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Кулеба: на химзаводе в Крыму эвакуировали ночную смену, может быть провокация

Автор: Сергей Новиков

На химическом заводе "Титан" в оккупированном Крыму эвакуировали всю ночную смену. Это может быть подготовкой для российской провокации против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", - отметил министр.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты заблокировали работу двух контрольных пунктов въезда-выезда напротив украинских КПВВ "Каланчак" и "Чонгар", не выпуская людей на материковую Украину.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что отказ Украины от Крыма является одним из условий урегулирования ситуации.

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КрымДмитрий Кулеба