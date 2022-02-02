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Кулеба и глава МИД Британии обсудили трехсторонний союз с Польшей

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Киев, Среда 02 февраля 2022 19:09
Кулеба и глава МИД Британии обсудили трехсторонний союз с Польшей Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс 2 февраля провели телефонный разговор. Главы МИД обсудили трехсторонний союз с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина-Великобритания-Польша", - отмечено в релизе по итогам беседы.

Главы МИД также обсудили состояние переговорного процесса на всех существующих треках, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ. Кулеба и Трасс договорились координировать позиции во время контактов Великобритании с Россией.

В ходе беседы также обсуждались шаги поддержки Украины со стороны Великобритании на фоне угрозы российской агрессии. Кулеба подчеркнул важность расширения санкций против России, чтобы Москва понимала последствия в случае полномасштабного вторжения на украинскую территорию.

Напомним, 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил с визитом в Украину.

Отметим, в поездке его должна была сопровождать Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.

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