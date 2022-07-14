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Кулеба в Гааге назвал пять параметров Спецтрибунала для наказания Путина

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины для привлечения высшего военного и политического руководства Российской Федерации к соответствию и раскрыл его будущие параметры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

Министр назвал пять основных параметров, которые Украина предлагает положить в основу будущего Спецтрибунала:

  • Спецтрибунал будет базироваться на правилах и подходах, которые применяются Международным уголовным судом и изложены в его римском уставе. Он будет расследовать и преследовать преступления агрессии против Украины, совершенные на ее территории, как это определено статьей 8 bis Римского статута.
  • Юрисдикция Спецтрибунала будет распространяться на все события с февраля 2014 года, начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
  • Специальный трибунал будет иметь юрисдикцию в отношении физических лиц, осуществляющих эффективный контроль над или непосредственно руководящих политическими или военными действиями государства.
  • Официальный статус подсудимого, такой как статус главы государства, или официальный статус другого должностного лица государства, не будет освобождать такое лицо от индивидуальной уголовной ответственности и не будет смягчать наказание.
  • Специальный трибунал будет рассматривать только преступления агрессии против Украины и будет создан как международный специальный уголовный ad hoc трибунал для рассмотрения вооруженной агрессии России против Украины.

"Тысячи невинных жертв этого преступления агрессии заслуживают справедливости. Справедливость также необходима международному сообществу в целом, чтобы наказать крупнейшее нарушение международного права со времен Второй мировой войны. Мы должны положить конец безнаказанности и оставить следующим поколениям мир, где верховенство права всегда будет царить",- подытожил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал.

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Дмитрий Кулеба