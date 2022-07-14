Кулеба в Гаазі назвав п’ять параметрів Спецтрибуналу для покарання Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України для притягнення вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації до відповідності та розкрив його майбутні параметри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Міністр назвав п’ять основних параметрів, які Україна пропонує покласти в основу майбутнього Спецтрибуналу:
"Тисячі невинних жертв цього злочину агресії заслуговують на справедливість. Справедливість також необхідна міжнародній спільноті в цілому, щоб покарати найбільше порушення міжнародного права з часів Другої світової війни. Ми маємо покласти край безкарності та залишити наступним поколінням світ, де верховенство права завжди пануватиме",- підсумував міністр.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав створити спеціальний трибунал.
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