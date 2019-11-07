Кулеба: в финале войны Россия будет выплачивать Украине компенсации

Финал войны на Донбассе будет заключаться в том, что Российская Федерация восстановит разрушенные территории или выплатит Украине компенсации. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает в Twitter журналист Евгений Солонина.

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжает привлекать средства Европейского союза на восстановление освобожденной части Донецкой и Луганской областей.

"Там и до 2014 мало что делалось. Але уверен: финал нашей войны с Россией будет заключаться в том, что она будет восстанавливать оккупированные территории или выплачивать компенсации", - заявил он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил, что Россия должна будет выплатить Украине репарации после деоккупации Донбасса. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ может выделить деньги на восстановление Донбасса, однако это зависит от того, каким путем пойдет урегулирование в регионе.

Ранее также сообщалось, что Австрия выделила очередной транш на разминирование Донбасса.