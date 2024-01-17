Кулеба: Європа має посилити оборонну промисловість перед загрозою РФ

Країнам Євросоюзу необхідно посилити оборонну промисловість, оскільки інакше вони не зможуть захистити себе від Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби під час панельної дискусії у Давосі.
"Ми стоїмо перед простою реальністю. Якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) завтра атакує ЄС, ЄС не зможе захистити себе. Вони впадуть, тому що того, в якому стані знаходиться оборонна індустрія ЄС, недостатньо для того, щоб вони себе себе захистили", - зазначив Кулеба.
За його словами, у питанні безпеки Європі необхідно розпочинати посилення власної оборонної промисловості. Така проблема не закінчиться тоді, коли Україна виграє війну з Росією.
"Кожна країна, яка підвищує своє виробництво, не вирішує проблеми. Тільки спільні зусилля ЄС. Потрібно скасувати бюрократичні проблеми", - вважає міністр.
Він навів приклад, що нашій країні в оборонній промисловості потрібна продукція авіабудівної компанії Airbus. І якщо таку проблему не вирішити, то Україна переможе, але ціна буде дорожчою і на це піде більше часу.
Нагадаємо, кілька днів тому Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд у розмірі 100 млрд євро. Він необхідний для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.
Така сума, за його словами, дозволить суттєво збільшити потенціал оборонної промисловості країн ЄС.
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