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Кулеба об эвакуации из Афганистана: еще есть желающие, их вывезет разведка

Автор: Илона Свиридова

На сегодня еще есть люди, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. Украинская разведка готовит очередной эвакуационный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Есть граждане, которые хотят эвакуироваться. Непосредственной угрозы их жизни нет, мы с ними на связи. Последнюю эвакуацию осуществляло Главное управление разведки Министерства обороны, Министерство иностранных дел помогало им, чем могло. Тяжелая была эвакуация, с учетом ситуации на месте, необходимости достижения договоренностей с новой афганской властью, чтобы самолет мог приземлиться, чтобы люди могли попасть на самолет и самолет мог вылететь", - отметил он.

Кулеба добавил, что следующий эвакуационный рейс тоже проведет украинская разведка.

Напомним, крайний рейс с эвакуацией из Афганистана был проведен 23 сентября, на борту находились несколько десятков граждан Украины, а также иностранцы.

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АфганистанДмитрий Кулеба