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Кулеба про евакуацію з Афганістану: ще є охочі, їх вивезе розвідка

Автор: Ілона Свиридова

На сьогодні ще є люди, які хочуть евакуюватися з Афганістану. Українська розвідка готує черговий евакуаційний рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Є громадяни, які хочуть евакуюватися. Безпосередньої загрози їхньому життю немає, ми з ними на зв'язку. Останню евакуацію здійснювало Головне управління розвідки Міністерства оборони, Міністерство закордонних справ допомагало їм, чим могло. Важка була евакуація, з урахуванням ситуації на місці, необхідності досягнення домовленостей з новою афганською владою, щоб літак міг приземлитися, щоб люди могли потрапити на літак і літак міг вилетіти", - зазначив він.

Кулеба додав, що наступний евакуаційний рейс теж проведе українська розвідка.

Нагадавши, крайній рейс з евакуацією з Афганістану було здійснено 23 вересня, на борту перебували кілька десятків громадян України, а також іноземці.

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АфганистанДмитро Кулеба