Кулеба и еще ряд дипломатов получили повышение ранга: список имен

"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в документе.
Кроме того, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла посмертно.
В то же время, Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. В частности, его получили:
чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии Александр Александрович;
чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва;
посол по особым поручениям отдела дипломатической работы министра Главного управления дипломатической работы министра Директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев;
директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Пономаренко.
В то же время дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса получили:
генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский;
первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин;
заместитель директора департамента - начальник отдела противодействия угрозам со стороны РФ Шестого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Илья Квас;
заместитель директора департамента - начальник отдела дипломатической поддержки безопасности сотрудничества и борьбы с гибридными угрозами Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Александр Осадчий;
заместитель директора департамента - начальник отдела Ближнего Востока Пятого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Рустам Рустамов;
заместитель директора департамента - начальник отдела дипломатических привилегий и иммунитетов Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины Иван Холостенко;
чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марк Шевченко;
генеральный директор Директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Андрей Яневский.