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Кулеба и еще ряд дипломатов получили повышение ранга: список имен

Автор: Валерия Полищук

Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе присвоили дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ главы государства.

"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в документе.

Кроме того, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла посмертно.

В то же время, Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. В частности, его получили:

  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии Александр Александрович;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва;
  • посол по особым поручениям отдела дипломатической работы министра Главного управления дипломатической работы министра Директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев;
  • директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Пономаренко.

В то же время дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса получили:

  • генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский;
  • первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
  • заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин;
  • заместитель директора департамента - начальник отдела противодействия угрозам со стороны РФ Шестого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Илья Квас;
  • заместитель директора департамента - начальник отдела дипломатической поддержки безопасности сотрудничества и борьбы с гибридными угрозами Департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Александр Осадчий;
  • заместитель директора департамента - начальник отдела Ближнего Востока Пятого территориального департамента Министерства иностранных дел Украины Рустам Рустамов;
  • заместитель директора департамента - начальник отдела дипломатических привилегий и иммунитетов Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины Иван Холостенко;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Молдове Марк Шевченко;
  • генеральный директор Директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Андрей Яневский.
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Владимир ЗеленскийДмитрий Кулеба