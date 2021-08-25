Кулеба и еще ряд дипломатов получили повышение ранга: список имен

"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в документе.

Кроме того, посол Украины в Таиланде Андрей Бешта получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла посмертно.

В то же время, Владимир Зеленский подписал указ, которым присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. В частности, его получили:

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии Александр Александрович;

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва ;

; посол по особым поручениям отдела дипломатической работы министра Главного управления дипломатической работы министра Директората развития дипломатической службы Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев ;

; директор Департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Пономаренко.

В то же время дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса получили: