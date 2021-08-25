Кулеба і ще ряд дипломатів отримали підвищення рангу: список імен

"Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла", - йдеться в документі.
Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.
Водночас Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу. Зокрема, його отримали:
надзвичайний і повноважний посол України в Сербії Олександр Олександрович;
надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндії Ольга Діброва;
посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи міністра Головного управління дипломатичної роботи міністра директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв;
директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Дмитро Пономаренко.
В той самий час дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу одержавши:
генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський;
перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін;
заступник директора Департаменту - начальник відділу протидії загрозам з боку РФ шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ілля Квас;
заступник директора Департаменту - начальник відділу дипломатичної підтримки безпеки співробітництва та боротьби з гібридними загрозами Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Олександр Осадчий;
заступник директора Департаменту - начальник відділу Близького Сходу п'ятого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Рустам Рустамов;
заступник директора Департаменту - начальник відділу дипломатичних привілеїв та імунітетів департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Іван Холостенко;
надзвичайний і повноважний посол України в Молдові Марк Шевченко;
генеральний директор Директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Андрій Яневський.