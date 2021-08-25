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Кулеба і ще ряд дипломатів отримали підвищення рангу: список імен

Автор: Валерія Поліщук

Міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ глави держави.

"Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла", - йдеться в документі.

Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла посмертно.

Водночас Володимир Зеленський підписав указ, яким присвоїв дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника першого класу. Зокрема, його отримали:

  • надзвичайний і повноважний посол України в Сербії Олександр Олександрович;
  • надзвичайний і повноважний посол України у Фінляндії Ольга Діброва;
  • посол з особливих доручень відділу дипломатичної роботи міністра Головного управління дипломатичної роботи міністра директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв;
  • директор Департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ України Дмитро Пономаренко.

В той самий час дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника другого класу одержавши:

  • генеральний консул України в Кракові В'ячеслав Войнаровський;
  • перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова;
  • заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін;
  • заступник директора Департаменту - начальник відділу протидії загрозам з боку РФ шостого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Ілля Квас;
  • заступник директора Департаменту - начальник відділу дипломатичної підтримки безпеки співробітництва та боротьби з гібридними загрозами Департаменту міжнародної безпеки Міністерства закордонних справ України Олександр Осадчий;
  • заступник директора Департаменту - начальник відділу Близького Сходу п'ятого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України Рустам Рустамов;
  • заступник директора Департаменту - начальник відділу дипломатичних привілеїв та імунітетів департаменту державного протоколу Міністерства закордонних справ України Іван Холостенко;
  • надзвичайний і повноважний посол України в Молдові Марк Шевченко;
  • генеральний директор Директорату розвитку дипломатичної служби Міністерства закордонних справ України Андрій Яневський.
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Володимир ЗеленськийДмитро Кулеба