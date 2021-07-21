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Кулеба и Ермак поедут в США, чтобы подготовить визит Зеленского

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время отправятся в Соединенные Штаты Америки. Они будут готовить визит президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Ермак и Кулеба, как отметили в Офисе президента, посетят Вашингтон с целью обсуждения смыслового наполнения визита главы государства в США.

"Предложение Белого дома о проведении визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньского телефонного разговора лидеров Украины и США", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что на повестке дня визита в США будут конфликт на Донбассе, деоккупация Крыма, а также российский газопровод "Северный поток-2".

Напомним, Белый дом пригласил Зеленский совершить визит в США в конце августа. Визит состоится 30 августа, после Дня Независимости.

Изначально визит планировался на конец июля, но в Офисе президента назвали такой перенос даты "рабочей ситуацией".

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Владимир ЗеленскийДжозеф БайденДмитрий КулебаАндрей ЕрмаквизитСоединенные Штаты Америки