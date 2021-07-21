Кулеба и Ермак поедут в США, чтобы подготовить визит Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время отправятся в Соединенные Штаты Америки. Они будут готовить визит президента Владимира Зеленского в Белый дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Ермак и Кулеба, как отметили в Офисе президента, посетят Вашингтон с целью обсуждения смыслового наполнения визита главы государства в США.

"Предложение Белого дома о проведении визита президента Зеленского в Вашингтон 30 августа является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньского телефонного разговора лидеров Украины и США", - подчеркнули в ОП.

Отмечается, что на повестке дня визита в США будут конфликт на Донбассе, деоккупация Крыма, а также российский газопровод "Северный поток-2".