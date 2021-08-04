UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба и Ермак обсудили войну на Донбассе с советником Байдена по нацбезопасности

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили в Вашингтоне с советником американского лидера по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном войну на Донбассе. Также обговаривалось партнерство между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ходе встречи обсуждалась подготовка визита президента Украины Владимира Зеленского в США и его встреча со своим американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на 30 августа.

Стороны также обсудили развитие ситуации на Донбассе и совместные усилия Украины и США в мирном урегулировании российско-украинского конфликта.

"Особое внимание было уделено вопросам расширения стратегического партнерства между двумя государствами и последним достижениям в процессе реформирования судопроизводства в Украине и других важных реформ", - уточнили в ОП.

Напомним, сегодня, 4 августа Дмитрий Кулеба и Андрей Ермак прибыли в Вашингтон для подготовки визита Владимира Зеленского в США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДонбассДмитрий Кулеба