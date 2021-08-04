Кулеба і Єрмак обговорили війну на Донбасі з радником Байдена з нацбезпеки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава офісу президента Андрій Єрмак обговорили у Вашингтоні з радником американського лідера з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном війну на Донбасі. Також обговорювалося партнерство між країнами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
В ході зустрічі обговорювалася підготовка візиту президента України Володимира Зеленського в США і його зустріч зі своїм американським колегою Джо Байденом, яка запланована на 30 Серпня.
Сторони також обговорили розвиток ситуації на Донбасі та спільні зусилля України та США у мирному врегулюванні російсько-українського конфлікту.
"Особливу увагу було приділено питанням розширення стратегічного партнерства між двома державами і останнім досягненням у процесі реформування судочинства в Україні та інших важливих реформ", - уточнили в ОП.
Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня Дмитро Кулеба та Андрій Єрмак прибули до Вашингтона для підготовки візиту Володимира Зеленського до США.