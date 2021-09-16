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Кулеба: единственный статус РФ в Крыму и на Донбассе - это оккупант

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 10:48
Кулеба: единственный статус РФ в Крыму и на Донбассе - это оккупант Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал ситуацию с привлечением жителей временно оккупированных территорий к выборам в российские выборы. Он заявил, что единственным статусом РФ в Крыму и на Донбассе является страна-оккупант.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД во время брифинга в четверг.

По его словам, РФ не случайно около недели назад отказалась продлевать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе, который временно Украина не контролирует.

"Отсутствие этих миссий способствует усилиям России устраивать "избирательные карусели", подвоз избирателей для создания эффекта "волеизъявления" людей. Я подчеркиваю, что в соответствии с Международным правом - единственный статус, которым обладает РФ в Крыму и в отдельных районах Луганской и Донецкой областей - это страна-оккупант", - отметил Кулеба.

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