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Кулеба: єдиний статус РФ в Криму та на Донбасі - це окупант

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 10:48
Кулеба: єдиний статус РФ в Криму та на Донбасі - це окупант Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував ситуацію із залученням жителів тимчасово окупованих територій до виборів у російські вибори. Він заявив, що єдиним статусом РФ у Криму та на Донбасі є держава-окупант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС під час брифінгу у четвер.

За його словами, РФ не випадково близько тижня тому відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, який тимчасово Україна не контролює.

"Відсутність цих місій сприяє зусиллям Росії влаштовувати "виборчі каруселі", підвезення виборців для створення ефекту "волевиявлення" людей. Я наголошую, що відповідно до Міжнародного права - єдиний статус, яким володіє РФ в Криму та в окремих районах Луганської та Донецької областей - це держава-окупант", - зазначив Кулеба.

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