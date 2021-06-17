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Кулеба едет в Турцию на дипломатический форум. Планируется ряд встреч

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18-20 июня совершит визит в Турцию. Там министр планирует принять участие в Анталийском дипломатическом форуме.

Об этом сообщила пресс-служба МИД.

В рамках этого визита Кулеба выступит на пленарном заседании форума, который будет посвящен вопросам энергетики, а также проведет ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств Центральной Европы, Южного Кавказа, Ближнего Востока, Африки и Азии.

Как отметили в МИД, Анталийский дипломатический форум проводится впервые. Он призван стать ежегодной международной площадкой для обмена мнениями по актуальным международным вопросам.

"В форуме принимают участие более 40 глав государств, правительств, министерств иностранных дел, а также представители академических кругов, эксперты и медиа", - добавили в министерстве.

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МИД УкраиныДмитрий КулебавизитТурция