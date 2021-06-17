Кулеба їде в Туреччину на дипломатичний форум. Планується низка зустрічей

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 18-20 червня здійснить візит до Туреччини. Там міністр планує взяти участь в Анталійському дипломатичному форумі.

Про це повідомила прес-служба МЗС .

В рамках цього візиту Кулеба виступить на пленарному засіданні форуму, який буде присвячений питанню енергетики, а також проведе низку двосторонніх зустрічей із міністрами закордонних справ держав Центральної Європи, Південного Кавказу, Близького Сходу, Африки та Азії.

Як зазначили в МЗС, Анталійський дипломатичний форум проводиться вперше. Він покликаний стати щорічним міжнародним майданчиком для обміну думками з актуальних міжнародних питань.

"У цьогорічному форумі беруть участь понад 40 глав держав, урядів, міністерств закордонних справ, а також представники академічних кіл, експерти та медіа", - додали в міністерстві.