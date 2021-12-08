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Кулеба едет в Британию. Поднимет вопросы российской агрессии, визового режима и инвестиций

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Киев, Среда 08 декабря 2021 11:53
Кулеба едет в Британию. Поднимет вопросы российской агрессии, визового режима и инвестиций Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря совершит визит в Великобританию. Состоится подготовительное заседание Диалога стратегического партнерства Украины и Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД.

В МИД отметили, что Диалог стратегического партнерства является новым форматом в украинско-британских отношениях и начинается согласно всеобъемлющему соглашению, которое было подписано в октябре 2020 года в Лондоне президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Стороны также обсудят шаги для укрепления украинско-британских отношений в политической, торговой, экономической, сфере безопасности и оборонной сферах.

Кулеба отдельно поднимет вопрос либерализации визового режима для украинских граждан.

Во время визита Кулеба и государственный секретарь по иностранным делам, Содружеству наций и развитию Великобритании Лиз Трасс проведут отдельные двусторонние переговоры, ключевыми темами которых станут консолидация поддержки Украины на фоне агрессивных действий России, энергетическая безопасность, совместное противодействие вызовам в более широком Черноморском регионе.

Программа визита также предусматривает выступление Кулебы на мероприятии, посвященном инвестиционным возможностям Украины.

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Великобритания Дмитрий Кулеба
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