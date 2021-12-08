Кулеба їде до Британії. Підніме питання російської агресії, візового режиму та інвестицій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 8-9 грудня здійснить візит до Великої Британії. Відбудеться підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МЗС .

У МЗС зазначили, що Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах і започатковується відповідно до всеосяжної угоди, що була підписана в жовтні 2020 року в Лондоні президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Сторони також обговорять кроки задля зміцнення українсько-британських відносин в політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах.

Кулеба окремо порушить питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

Під час візиту Кулеба і державна секретарка у закордонних справах, Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ліз Трасс проведуть окремі двосторонні переговори, ключовими темами яких стануть консолідація підтримки України на тлі агресивних дій Росії, енергетична безпека, спільна протидія викликам в ширшому Чорноморському регіоні.

Програма візиту також передбачає виступ Кулеби на заході, присвяченому інвестиційним можливостям України.