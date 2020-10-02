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Кулеба допускает перенос переговоров ТКГ из Минска

Киев, Пятница 02 октября 2020 23:25
Кулеба допускает перенос переговоров ТКГ из Минска
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина никогда не исключала возможность переноса переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска. Это может произойти на фоне недружественных заявлений Беларуси относительно Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его словам, сейчас этот вопрос не является актуальным, так как из-за пандемии коронавируса встречи контактной группы проходят онлайн, а не в Минске.

"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становиться Минск как место для физических встреч", - отметил министр.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук поддержал перенос переговоров из Минска в Австрию. Однако решение о переносе переговоров должна принимать ОБСЕ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока рано говорить о переносе переговоров ТКГ из Минска в другую страну.

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