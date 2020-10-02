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Кулеба допускає перенесення переговорів ТКГ з Мінська

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 23:25
Кулеба допускає перенесення переговорів ТКГ з Мінська
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Україна ніколи не виключала можливість перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська. Це може статися на фоні недружніх заяв Білорусі щодо України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, наразі це питання не є нагальним, тому що через пандемію коронавірусу зустрічі контактної групи проходять онлайн, а не в Мінську.

"Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей", - зазначив міністр.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підтримав перенесення переговорів з Мінська в Австрію. Однак рішення про перенесення переговорів має ухвалювати ОБСЄ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошував, що поки зарано говорити про перенесення переговорів ТКГ з Мінська до іншої країни.

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