UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба про допомогу Австрії: очікуємо на максимальну підтримку у рамках нейтралітету

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Нейтралітет Австрії не повинен бути виправданням для надання допомоги. Україна розраховує на максимальну підтримку від Відня у рамках нейтралітету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу Die Presse.

"Концепцію нейтралітету можна використовувати як виправдання для того, щоб не робити нічого або робити дуже мало. Але можна також сказати: а що є максимумом, який дозволяє наш нейтралітет? Я хотів би, щоб Австрія обрала другий варіант і підтримувала нас не лише політично і гуманітарно, але й у багатьох інших речах, які вписуються в концепцію нейтралітету, однак потребують політичної волі", - сказав він.

Кулеба додав, що Відень міг би більше надавати українським військам нелетальної допомоги.

Міністр також прокоментував заяву глава МЗС Австрії Александера Шалленберга про те, Європа не може повністю обмежитися від Росії, яка навіть після завершення війни в України не зникне з карти.

"Якщо не можна відмежуватися від Росії, то це означає, що не можна відмежуватися від воєнного злочинця, який викрадає дітей і чиї дії нагадують дії нацистського режиму, який викрадав дітей з окупованих територій за допомогою програми "Лебенсборн"", - дорікнув Кулеба.

Український міністр додав, що Шалленберг є його другом, проте у цій заяві "він змішав занадто багато речей". Кулеба вважає, що нинішня Росія - це не тільки ворог України, але і Європи.

Кулеба також прокоментував діяльність австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International в Росії. Він закликав усі міжнародні компанії припинити бізнес на території РФ.

Нагадаємо, раніше НАЗК внесло австрійський банк Raiffeisen, який не припинив роботу в Росії, до списку спонсорів війни.

Також у Мін'юсті Австрії зобов'язалися виконати ордер Міжнародного кримінального суду та арештувати Путіна, якщо він приїде до країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниАвстріяДмитро КулебаВійна в УкраїніВійна Росії проти України