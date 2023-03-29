Кулеба о помощи Австрии: ожидаем максимальной поддержки в рамках нейтралитета

Нейтралитет Австрии не должен быть оправданием для оказания помощи. Украина рассчитывает на максимальную поддержку Вены в рамках нейтралитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу Die Presse .

"Концепцию нейтралитета можно использовать как оправдание для того, чтобы не делать ничего или делать очень мало. Но можно также сказать: а что является максимумом, который позволяет наш нейтралитет? Я хотел бы, чтобы Австрия выбрала второй вариант и поддерживала нас не только политически и гуманитарно, но и во многих других вещах, которые вписываются в концепцию нейтралитета, однако нуждаются в политической воле", - сказал он.

Кулеба добавил, что Вена могла бы больше оказывать украинским войскам нелетальной помощи.

Министр также прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Европа не может полностью ограничиться от России, которая даже после завершения войны в Украине не исчезнет с карты.

"Если нельзя отмежеваться от России, то это означает, что нельзя отмежеваться от военного преступника, похищающего детей и чьи действия напоминают действия нацистского режима, похищавшего детей с оккупированных территорий с помощью программы "Лебенсборн"", - упрекнул Кулеба.

Украинский министр добавил, что Шалленберг является его другом, однако в этом заявлении "он смешал слишком многое". Кулеба считает, что нынешняя Россия - это не только враг Украины, но и Европы.

Кулеба также прокомментировал деятельность австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в России. Он призвал все международные компании приостановить бизнес на территории РФ.

Напомним, ранее НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen, не прекративший работу в России, в список спонсоров войны.

Также в Минюсте Австрии обязались выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он приедет в страну.