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Кулеба о помощи Австрии: ожидаем максимальной поддержки в рамках нейтралитета

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Киев, Среда 29 марта 2023 14:49
Кулеба о помощи Австрии: ожидаем максимальной поддержки в рамках нейтралитета Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Нейтралитет Австрии не должен быть оправданием для оказания помощи. Украина рассчитывает на максимальную поддержку Вены в рамках нейтралитета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу Die Presse.

"Концепцию нейтралитета можно использовать как оправдание для того, чтобы не делать ничего или делать очень мало. Но можно также сказать: а что является максимумом, который позволяет наш нейтралитет? Я хотел бы, чтобы Австрия выбрала второй вариант и поддерживала нас не только политически и гуманитарно, но и во многих других вещах, которые вписываются в концепцию нейтралитета, однако нуждаются в политической воле", - сказал он.

Кулеба добавил, что Вена могла бы больше оказывать украинским войскам нелетальной помощи.

Министр также прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Европа не может полностью ограничиться от России, которая даже после завершения войны в Украине не исчезнет с карты.

"Если нельзя отмежеваться от России, то это означает, что нельзя отмежеваться от военного преступника, похищающего детей и чьи действия напоминают действия нацистского режима, похищавшего детей с оккупированных территорий с помощью программы "Лебенсборн"", - упрекнул Кулеба.

Украинский министр добавил, что Шалленберг является его другом, однако в этом заявлении "он смешал слишком многое". Кулеба считает, что нынешняя Россия - это не только враг Украины, но и Европы.

Кулеба также прокомментировал деятельность австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International в России. Он призвал все международные компании приостановить бизнес на территории РФ.

Напомним, ранее НАПК внесло австрийский банк Raiffeisen, не прекративший работу в России, в список спонсоров войны.

Также в Минюсте Австрии обязались выполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать Путина, если он приедет в страну.

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