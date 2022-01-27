Кулеба: дестабилизация из России неизбежна, но есть шанс предотвратить военную операцию

Российский план

По его словам, ситуация на Донбассе является хрупкой, но тяжелых боев нет.

"Количество российских войск становится все большим, но мы полагаем, что сейчас план России состоит в том, что использовать угрозу применения силы, чтобы дестабилизировать Украину изнутри, посеять панику и заставить нас идти на уступки", - заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что основной план России - военное вторжение - предусматривает не только концентрацию войск, но и проведение кибератак, распространение дезинформации, и это происходит уже сейчас.

"Наш главный приоритет - не позволить России реализовать ее основной план, но Украина готова к любым сценариям, мы не должны исключать ничего, но мы понимаем, что военная операция - это то, что они (россияне, - ред.) пока держат в кармане, они не будут прибегать к этому до использования других вариантов", - сказал Кулеба.

Под ударом не только Украина

Министр считает, что западным странам важно добиться успеха в этом кризисе, потому что в последние годы Россия атакует не только Украину. В частности, в отношении европейских стран совершаются кибератаки, дезинформации, завышение цен на газ и т.д.

"Борьба в Украине - это борьба не только за Украину, это борьба за стабильность ЕС, Запада в широком смысле слова, за защиту их принципов от тех, кто пытается бросить им вызов", - подчеркнул Кулеба.

Украине важна любая помощь

Министр добавил, что любая помощь Украине от других стран ценна, но сейчас обстоятельства сдвигают фокус c "soft power" на "hard power", имея ввиду поставки оружия и жесткие экономические санкции против РФ.

"Позиция нашего правительства такая: дестабилизирующие действия РФ, включающие кибератаки, дезинформацию, экономическое давление, атаки на критическую инфраструктуру – неизбежны, они уже происходят. Но у нас еще есть шанс предотвратить военную операцию", - сказал Кулеба.

Не Украина должна идти на уступки

Также глава МИД подчеркнул, что Украина, в отличие от РФ, выполняет взятые на себя обязательства по мирному урегулированию на Донбассе, в частности, предусмотренные коммюнике парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

"Сейчас не Украина должна идти на уступки, а Россия", - подчеркнул министр.

По его словам, подход, при котором Украина должна идти на какие-то уступки, чтобы сделать Россию менее агрессивной, не сработал.

"Мы были более чем конструктивными в последние годы, мы конструктивно настроены и сейчас, но на уступки должна идти Россия", - подытожил министр Кулеба.