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Кулеба: число стран-участниц Крымской платформы достигло 32

Автор: Артур Родивилов

Еще одна страна подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Таким образом число участников выросло до 32.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Facebook.

Министр не назвал страну, которая присоединилась к саммиту.

"Сегодня еще одно государство подтвердило участие - теперь 32 участника. В Вашингтоне на всех встречах тоже огромная поддержка Крымской платформы. Все только начинается", - написал Кулеба.

Ранее Кулеба объявил о 31-й стране, которая присоединится к Крымской платформе, назвав ее важным партнером.

Напомним, Кулеба заявлял, что Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств отказаться от участия в саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа.

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КрымДмитрий Кулеба