Кулеба про майбутнє ОРДЛО: Україна ніколи не прийме російську версію мінських угод
Україна ніколи не погодиться з російським трактуванням мінських угод. На думку Москви, окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) повинні бути інтегровані до складу країни на особливих умовах.
Про це на брифінгу в Києві заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент РБК-Україна.
"Російська версія майбутнього ОРДЛО - ці території будуть реінтегровані в Україну як окремі утворення, з правом вето на прийняття будь-яких рішень на національному рівні, що стосуються стратегічного розвитку України. Цього не станеться ніколи", - сказав Кулеба.
Глава МЗС підкреслив, що є мінські угоди. Вони мають на увазі, що цим територіям буде надано особливий статус як частина реформи децентралізації, яка реалізується в Україні.
"Ми готові рухатися в напрямку виконання мінських угод, але ми ніколи не погодимося з російським імплементацією Мінських угод", - додав міністр.
За його словами, при обговоренні мінських угод потрібно ставити питання таким чином: коли Росія почне виконувати ці домовленості?
"Чому ми завжди чуємо меседжі про те, що це Україна повинна щось виконати? Це не ми є агресором, не ми блокуємо роботу ТКГ (Тристоронньої контактної групи - ред.). Не ми блокуємо проведення саміту нормандської четвірки. Давайте говорити про те, що повинна виконати Росія", - резюмував Кулеба.
Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив про необхідність переглянути мінські угоди, оскільки їх виконання загрожує руйнуванням України.
Зазначимо, наприкінці січня глава офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що Україна виконуватиме мінські домовленості виключно в інтересах стани і готова обговорювати кожен їх пункт.