Кулеба о блокировке портов Украины: Кремль играет в "голодные игры"

"Москва боится, что африканские страны отвернутся от нее из-за вызванного ею продовольственного кризиса", - подчеркнул министр, заявив, что российские официальные лица пытаются обвинить в сложившемся кризисе Украину.

В связи с этим Кулеба попросил африканские страны помнить, что Украина всегда была надежным поставщиком, и подчеркнул, что экономика его страны во многом зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции.

"Мы так же заинтересованы в продаже нашего урожая, как и вы в его получении", - подчеркнул министр, добавив, что частью стратегии России является вытеснение Украины с ее традиционных рынков, чтобы "зарабатывать деньги" и расширять свое влияние.