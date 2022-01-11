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Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами НАТО с Россией

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Киев, Вторник 11 января 2022 21:07
Кулеба и Блинкен согласовали позиции перед переговорами НАТО с Россией Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен согласовали позиции перед переговорами НАТО с Россией. Они также обсудили шаги по сдерживанию российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств согласовали дальнейшие шаги Украины и США, в частности, учитывая следующие дипломатические контакты с Российской Федерацией в формате Совета НАТО-Россия и постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении по итогам телефонных переговоров Кулебы и Блинкена.

При этом главы ведомств отметили взаимную приверженность принципу: "Никаких договоренностей по Украине без Украины".

В ходе беседы госсекретарь поделился с главой украинского МИДа содержанием переговоров между американской и российской делегацией на встрече в Женеве 10 января.

Кулеба и Блинкен также обсудили дальнейшую реализацию пакета сдерживания России от дальнейшей агрессии. В частности, речь шла о жестких экономических санкциях против РФ и укрепление Вооруженных сил Украины.

Напомним, 10 января в Женеве прошел первый раунд переговоров между США и Россией по стратегической стабильности. На встрече российская сторона заверила, что якобы не собирается нападать на Украину.

Подробнее об итогах первой встречи Вашингтона и Москвы в материале РБК-Украина "На разных языках. Смогут ли США и Россия договориться об Украине, НАТО и мире".

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Соединенные Штаты Америки Дмитрий Кулеба
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