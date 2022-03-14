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Кулеба и Блинкен обсудили дипломатические усилия по прекращению войны против Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины. Глава Госдепа выразил непоколебимую солидарность в защите от жестокой российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента.

"Сегодня государственный секретарь США провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, чтобы выразить постоянную поддержку народу и правительству Украины и осудить продолжающиеся нападения Российской Федерации на украинские города, в результате которых гибнет все больше гражданских лиц", - говорится в релизе.

Отмечается, что Кулеба и Блинкен обсудили дипломатические усилия, направленные на прекращение войны, развязанной Владимиром Путиным. В ходе беседы госсекретарь подтвердил непоколебимую солидарность США с Украиной в защите от продолжающейся жестокой агрессии Кремля.

Напомним, на 14 марта запланирован очередной раунд переговоров Украины и России. Известно, что он пройдет в формате видеоконференции.

Война России против Украины продолжается 19-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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