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Кулеба о безвизе с Британией: эта стена должна быть разрушена

Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет добиваться безвизового режима с Великобританией. Однако, по его словам, на это уйдет время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.

"Это не простой и не легкий путь, но ми будем неустанно идти. Этот бастион, эта стена должна быть разрушена. Цивилизованно, осторожно, без жертв и разрушений. Украинцы должны свободно ездить в Великобританию, а мы рады видеть больше британцев в Украине. Но на это уйдет время", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее Британия и Украина договорились продолжить переговоры для упрощения режима поездок между странами.

Кроме того, ранее посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сообщила, что предоставление безвизового режима Украине не зависит от политических решений.

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ВеликобританияБезвизовый режимДмитрий Кулеба