Кулеба о безопасности в Европе: Британия прикрывает с западного фланга, а Украина - с восточного

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Великобритании, где поднимает вопросы безопасности. В частности, он обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.
Он рассказал, что разговоры шли о том, как готовятся санкции против РФ, углубление военно-технического сотрудничества с Британией.
"В целом (говорили, - ред.), как будем укреплять безопасность в Европе. Потому что Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близкими друг к другу", - заявил он.
Напомним, Украина сотрудничает со своими союзниками, в том числе с США и Британией, по способам сдерживания Кремля, ранее заявил Кулеба. Он описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения.
Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней.