UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кулеба о безопасности в Европе: Британия прикрывает с западного фланга, а Украина - с восточного

Автор: Анастасия Рокитна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба находится с рабочим визитом в Великобритании, где поднимает вопросы безопасности. В частности, он обсудил с британскими партнерами безопасность в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

Он рассказал, что разговоры шли о том, как готовятся санкции против РФ, углубление военно-технического сотрудничества с Британией.

"В целом (говорили, - ред.), как будем укреплять безопасность в Европе. Потому что Британия прикрывает Европу с западного фланга, а Украина - с восточного. Это делает нас близкими друг к другу", - заявил он.

Напомним, Украина сотрудничает со своими союзниками, в том числе с США и Британией, по способам сдерживания Кремля, ранее заявил Кулеба. Он описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения.

Ранее министр обороны Украины Резников заявил, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВеликобританияДмитрий Кулеба