Кулеба о Берегово: никакие переговоры о "национальных" районах не ведутся

Создание Береговского района в рамках реформы децентрализации не связано с переговорами между Украиной и Венгрией. Украина не будет создавать никаких "национальных" районов по требованию других государств.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Так, Кулеба опроверг информацию о том, что Береговский район создается в угоду Венгрии и для улучшения отношений между Киевом и Будапештом.

"Береговский район уже давно существует. Пока речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках реформы. Решение о присоединении этого района принимал не МИД", - написал он.

Как утверждает министр, никаких обязательств о создании "национальных" районов во время визита в Венгрию он не брал, и вообще МИД не ведет таких переговоров ни с одной страной.

"Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - отметил Кулеба.

Он пояснил, что украинские дипломаты действительно работают над улучшением отношений с Венгрией, ища компромиссы, но не пересекая "красные линии", которые бы навредили суверенитету Украины. Одной из этих "красных линий" является закон об образовании, на изменении которого настаивает Будапешт.

"Ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области. Для нас абсолютно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - подчеркнул глава МИД.

Отметим, что недавно ряд СМИ распространили информацию о том, что в Закарпатской области будет создан Береговский район якобы в рамках договоренностей между Украиной и Венгрией. Договоренности якобы были достигнуты во время визита Кулебы в Будапешт.

Добавим, во время встречи Кулебы и главы МИД Венгрии было озвучено условие разблокирования заседаний Украина-НАТО, которые уже несколько лет блокирует Будапешт.