Кулеба анонсував проведення Форуму оборонних індустрій
Восени цього року пройде Форум оборонних індустрій, який з'єднає провідних українських та іноземних виробників зброї.
Про це заявив міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Instagram.
"Збройні сили України будуть використовувати зброю "натівського" зразка, а коли у нас авіація з'явиться F-16, коли вони до нас прилетять, тоді останній сегмент ЗСУ перейде на "натівський" стандарт. Це неминучий процес", - підкреслив міністр.
Він зауважив, що у зв'язку з цим, Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.
"І саме тому, у нас є ця ініціатива провести в Україні великий Форум оборонних індустрій, який ми будемо робити спільно з Мінстратегпромом, Міноборони та членами Офісу президента для того, щоб всіх зібрати й щоб вони вийшли зі стратегічним рішенням", - розповів Кулеба.
Глава міністерства повідомив, що Форум планується провести вже восени цього року.
Ремонт техніки в Україні
Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.
Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.
Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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