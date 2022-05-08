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Кулеба анонсировал жесткие санкции против РФ после разговора с Блинкеном

Фото: Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу по поводу противостояния агрессии России с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.

Глава МИД решил сверить часы с руководителем американского Госдепа. Кроме координации шагов по вопросу санкций, стороны обсудили и проблемы украинского экспорта.

"Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.

К слову, первая леди США посетила Ужгород в рамках турне по Центральной и Восточной Европе.

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