Кулеба анонсував жорсткі санкції проти РФ після розмови з Блінкеном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду щодо протистояння агресії Росії з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.
Очільник МЗС вирішив звірити годинники з керівником американського Держдепу. Окрім координації кроків у питанні санкцій, сторони обговорили й проблеми українського експорту.
"Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – написав Кулеба.
До слова, перша леді США відвідала Ужгород у рамках турне Центральною і Східною Європою.
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