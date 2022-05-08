Кулеба анонсировал жесткие санкции против РФ после разговора с Блинкеном
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонную беседу по поводу противостояния агрессии России с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Глава МИД решил сверить часы с руководителем американского Госдепа. Кроме координации шагов по вопросу санкций, стороны обсудили и проблемы украинского экспорта.
"Новые жесткие санкции США против РФ на подходе. Обсудили пути разблокирования украинского экспорта продовольствия и обеспечения глобальной продовольственной безопасности", – написал Кулеба.
У День пам’яті та примирення, День перемоги в Європі з @SecBlinken скоординували кроки для наближення перемоги України. Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2022
К слову, первая леди США посетила Ужгород в рамках турне по Центральной и Восточной Европе.
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