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Кулеба анонсував жорсткі санкції проти РФ після розмови з Блінкеном

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Київ, Неділя 08 травня 2022 17:47
Кулеба анонсував жорсткі санкції проти РФ після розмови з Блінкеном Фото: Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Антон Федорців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну бесіду щодо протистояння агресії Росії з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Очільник МЗС вирішив звірити годинники з керівником американського Держдепу. Окрім координації кроків у питанні санкцій, сторони обговорили й проблеми українського експорту.

"Нові жорсткі санкції США проти РФ на підході. Обговорили шляхи розблокування українського експорту продовольства і забезпечення глобальної продовольчої безпеки", – написав Кулеба.

До слова, перша леді США відвідала Ужгород у рамках турне Центральною і Східною Європою.

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