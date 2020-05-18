Украина отправила в Еврокомиссию концептуальный документ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал обновление торговой части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Украина уже отправила в Европейскую комиссию концептуальный документ.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
Кулеба рассказал, что в Еврокомиссию отправили концептуальный документ о том, как Украина видит обновление торговой части, на чем должны сосредоточиться.
"На этой неделе разговаривал с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгеи. Мы с ним обсуждали этот вопрос, договорились ускорить рассмотрение наших предложений в Еврокомиссии", - рассказал он.
РБК-Украина писало, что ранее Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи об ускорении работы над "промышленным безвизом".
Отметим, еще в январе в украинском Кабмине выступали за обновление торговой части соглашения об ассоциации Украина-ЕС.
Напомним, издание "Радио свобода" писало, что Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами "Восточного партнерства", куда входит и Украина.
Автор: Сергей Щербина