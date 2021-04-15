Кулеба: если активные боевые действия возобновятся, Украина получит военную помощь от партнеров

Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия. Сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть".
"В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров", - сказал министр.
По его словам, эта помощь "существенно укрепит" обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.
Напомним, сегодня в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) тайно обсудили обострение на Донбассе. Однако президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация "контролируемая".
Ранее Кулеба на фоне стягивания российских войск к границам Украины заявил, что страна не боится России.
РБК-Украина писало, что близ восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.