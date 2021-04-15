Кулеба: если активные боевые действия возобновятся, Украина получит военную помощь от партнеров

Украина получит военную помощь от ряда международных партнеров, если на ее территории возобновятся боевые действия. Сейчас Россия стягивает войска к украинским границам.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Право на власть".

"В случае, если, не дай Бог, активные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров", - сказал министр. По его словам, эта помощь "существенно укрепит" обороноспособность Украины, а также поможет отбить наступление агрессора.