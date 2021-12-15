Кулеба: за 9 месяцев зоны свободной торговли товарооборот между Украиной и Израилем вырос на 10%

30 лет назад Украина и Израиль установили дипломатические отношения, но история сосуществования двух народов насчитывает сотни лет. И сегодня открываются широкие перспективы для развития и сотрудничества.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на третьем Kyiv Jewish Forum .

Он напомнил, что публично говорить правду о Бабьем Яре начали только в независимой Украине. Во времена Советского Союза эта трагедия замалчивалась.

"В нашей общей истории есть не только темные, но и светлые страницы, которыми мы можем гордиться, и это делает связи между нашими государствами и народами особенными. Еврейская община сыграла значительную роль в украинской истории, а выдающиеся еврейские политические, культурные и религиозные деятели украинского происхождения сыграли большую роль в истории государства Израиль", - заявил Кулеба.

В их числе он назвал сионистского лидера Зеэва Жаботинского, второго президента Израиля Ицхака Бен-Цви, министра обороны Моше Даяна, 3-го и 4-го премьер-министров Леви Эшколя и Голду Меир, первого министра иностранных дел Моше Шаретта.

Глава МИД отметил, что сегодня Украина и Израиль ведут политический диалог на самом высоком уровне, а за 9 месяцев действия Соглашения о свободной торговле товарооборот вырос на 10%.

"Следующим логичным шагом являются переговоры о расширении соглашения на услуги, а не только товары. Это может повысить уровень торговли между нашими странами. Украинская сторона готова к таким переговорам", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, израильские инвестиции в Украину достигли 100 млн долларов, но имеют потенциал для роста. Особенно перспективно сотрудничество в сельскохозяйственной отрасли и IT.

Как заявил на открытии форума основатель KJF, президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин, третий форум посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Форум проходит в режиме онлайн 15-16 декабря.